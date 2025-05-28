Горбачева о переходе в сборную Санкт-Петербурга: «Там очень хорошее финансирование. В Твери было сложно последние годы»
Фигуристка Алина Горбачева объяснила переход в сборную Санкт-Петербурга.
Ранее она представляла Тверскую область.
«Там очень хорошее финансирование. Большое спасибо федерации Санкт-Петербурга за то, что приняли к себе. В Твери было сложно последние годы. Нам до сих пор не вернули деньги за билеты на несколько стартов прошедшего сезона.
В спорте так устроено, что, даже если ты в сборной России, часть финансирования идет от твоего региона, а другая уже от министерства спорта и федерации России.
Например, ФФККР оплачивает нам отель и питание, а транспорт должен оплатить твой регион», — сказала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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