Горбачева о переходе в сборную Санкт-Петербурга: «Там очень хорошее финансирование. В Твери было сложно последние годы»

Фигуристка Алина Горбачева объяснила переход в сборную Санкт-Петербурга.

Ранее она представляла Тверскую область.

« Там очень хорошее финансирование. Большое спасибо федерации Санкт-Петербурга за то, что приняли к себе. В Твери было сложно последние годы. Нам до сих пор не вернули деньги за билеты на несколько стартов прошедшего сезона.

В спорте так устроено, что, даже если ты в сборной России, часть финансирования идет от твоего региона, а другая уже от министерства спорта и федерации России.

Например, ФФККР оплачивает нам отель и питание, а транспорт должен оплатить твой регион», — сказала Горбачева.