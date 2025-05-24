Алина Горбачева: «Программы поставлены, цели намечены, впереди много интересной работы»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о сборе в Абу-Даби.

Она опубликовала фото с катка Hill Ice Rink.

«Программы поставлены, цели намечены, впереди много интересной работы💪

P.S. Цитата на бортике катка 🔥 Hard work beats talent when talent doesn’t work hard! (Тяжелая работа побеждает талант, когда талант не работает усердно – Спортс’’)

Спасибо моим тренерам за этот мегапродуктивный сбор», – написала Горбачева.