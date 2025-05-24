Алина Горбачева: «Программы поставлены, цели намечены, впереди много интересной работы»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала о сборе в Абу-Даби.
Она опубликовала фото с катка Hill Ice Rink.
«Программы поставлены, цели намечены, впереди много интересной работы💪
P.S. Цитата на бортике катка 🔥 Hard work beats talent when talent doesn’t work hard! (Тяжелая работа побеждает талант, когда талант не работает усердно – Спортс’’)
Спасибо моим тренерам за этот мегапродуктивный сбор», – написала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
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