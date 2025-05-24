Мемоле поставят произвольную на музыку русского композитора: «Я выбираю произведения, чтобы отметить как мою итальянскую, так и русскую стороны»

Николаю Мемоле поставят произвольную на музыку русского композитора.

Итальянский фигурист Мемола - серебряный призер чемпионата Европы-2025.

«Короткая программа будет на очень известную итальянскую оперу, а произвольная будет на известную классическую музыку русского композитора.

Я выбираю эти музыкальные произведения, чтобы отметить как мою итальянскую, так и русскую стороны», – сказал Мемола, чьи слова приводит телеграм-канал «Матч! Фигурное катание» со ссылкой на фан-группу спортсмена Team Memola Official.