ФФККР поздравила Сихарулидзе с днем рождения: «Творческих успехов, выдержки, терпения, сил и оптимизма в реализации самых амбициозных планов и идей!»
ФФККР поздравила Антона Сихарулидзе с днем рождения.
Сегодня олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира в парном катании исполняется 49 лет.
На данный момент Сихарулидзе также является президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Антон Тариэльевич! Мы поздравляем вас с Днем рождения! Здоровья, счастья, семейного благополучия! Творческих успехов, выдержки, терпения, сил и оптимизма в реализации самых амбициозных планов и идей! Мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваши начинания, потому что мы – команда!» – говорится в сообщении ФФККР.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
