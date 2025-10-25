ФФККР поздравила Сихарулидзе с днем рождения: «Творческих успехов, выдержки, терпения, сил и оптимизма в реализации самых амбициозных планов и идей!»

ФФККР поздравила Антона Сихарулидзе с днем рождения.

Сегодня олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира в парном катании исполняется 49 лет.

На данный момент Сихарулидзе также является президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Антон Тариэльевич! Мы поздравляем вас с Днем рождения! Здоровья, счастья, семейного благополучия! Творческих успехов, выдержки, терпения, сил и оптимизма в реализации самых амбициозных планов и идей! Мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваши начинания, потому что мы – команда!» – говорится в сообщении ФФККР.