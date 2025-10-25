Мэдисон Чок о произвольном танце под Paint it Black: «У него большой потенциал стать нашей лучшей программой»

Мэдисон Чок назвала программу под Paint it Black одной из лучших.

Чок выступает за США в танцах на льду вместе с Эваном Бейтсом. Они победили на Гран-при Китая в Чунцине.

«Мы здорово провели время, публика просто потрясающая. Было очень приятно впервые исполнить наше фламенко здесь, в Чунцине. Нам кажется, что это отличное начало сезона и мы с нетерпением возвращаемся домой, хотим еще больше поработать перед Skate America.

Мне всегда нравилась песня Paint it Black, но никогда не думала, что мы будем кататься под нее. Потом мы нашли версию [песни] из «Мира Дикого запада» и оба влюбились в эту музыку. Она звучала мощно и драматично. Когда мы показали ее нашим тренерам, им тоже все понравилось, поэтому мы знали, что сделали правильный выбор.

Мы работали с [хореографом] Антонио Нахарро, чтобы воплотить идею в жизнь. Я считаю, что здесь есть много невероятных моментов и это одна из самых детально проработанных программ, которые мы когда-либо исполняли. Думаю, у нее большой потенциал стать нашей лучшей программой на сегодняшний день», – цитирует слова фигуристки Golden Skate.