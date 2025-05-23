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Олег Татауров: «У меня есть мечта – когда-нибудь съездить с Дикиджи на международные соревнования и показать, что мы не лыком шиты»

Татауров заявил, что мечтает поехать вместе с Дикиджи на международные старты.

Владислав Дикиджи – чемпион России 2025 года в мужском одиночном катании. Он был выбран в качестве запасного для поездки на олимпийский отборочный турнир в Пекин и получил нейтральный статус от ISU.

– У него такой характер, что он хочет все попробовать сам. Не верить кому-то на слово, а попробовать, чтобы потом для себя решить: это хорошо, а это плохо.

Влад верит мне, я доверяю ему. С того момента, как мы начали работать, я чувствовал в нем перспективу. Не могу объяснить, откуда взялось это ощущение, просто чувствовал и верил в него. И сейчас с каждым годом замечаю, что Влад становится увереннее и во многом сильнее. 

– После победы Влада на чемпионате России в Омске у вас появилось ощущение, что как тренер вы состоялись?

– Нет. Мне кажется, когда твой спортсмен заявит о себе на чемпионатах мира, Европы, Олимпиаде, тогда, наверное, можно будет об этом говорить. Чемпионат России, конечно, серьезный турнир и победа стала для Влада и для меня шагом вперед, но все равно я смотрю на других тренеров, учусь и у Алексея Николаевича Мишина, и у штаба Этери Тутберидзе...

– То есть «звездная болезнь» вам не грозит?

– Это не про меня. Я реально оцениваю происходящее сегодня в мировом спорте. Нам это надо пережить. Но у каждого есть мечта. И у меня она тоже есть. Мне хочется когда-нибудь съездить с Владом на международные соревнования и показать и доказать, что мы не лыком шиты, – сказал тренер Олег Татауров.

Наши фигуристы были обречены: Россию заставили выбирать между сильными и безопасными

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
Олег Татауров
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