Татьяна Тарасова: «Загитова становится в сфере журналистики все лучше и лучше, многому учится. Выбор профессии – личное дело Алины»

Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова становится лучше как журналист.

В прошлом году олимпийская чемпионка окончила факультет журналистики РАНХиГС по направлению «Продюсирование и культурная политика».

– Желание Загитовой заниматься журналистикой? Это ее жизнь, ее выбор. Она куда хочет, туда и идет. Алина сама определяет направление. Я не тот человек, который будет рассказывать, куда ей идти.

Алина способна учиться. В сфере журналистики она становится все лучше и лучше. Загитова многому учится. Не думаю о том, в чем ей нужно добавить. Чем заниматься после спорта – исключительно вопрос Алины.

В какой деятельности Загитова должна была себя найти, если не в этой? Физику пойти преподавать или что?

– Многие спортсмены идут в тренеры, а Алина выбрала журналистику.

– Она еще маленькая и талантливая девчонка, чтобы в тренеры идти. Главное, что выбор профессии – личное дело Алины, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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