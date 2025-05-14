83

Авербух о скандале вокруг его высказывания про Арзамасову: «Что за чушь? Разгоняете ерунду всякую. Пожалуйста, все»

Авербух заявил, что вокруг его слов про Арзамасову «разгоняют ерунду».

Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой. 

Илья Авербух познакомился с Елизаветой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху – 37. Поженилась пара в 2020 году.

В ответ на вопрос Собчак «Это же немного странное должно быть чувство, что ты свою жену помнишь еще практически ребенком?» Авербух ответил: «15 лет – это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».

«Это глупость какая-то все. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все», – резко отреагировал Авербух, когда его спросили о шумихе в прессе после этого высказывания. 

Илья Авербух о первой встрече с 15-летней Лизой Арзамасовой: «Это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Super.ru
кино
logoИлья Авербух
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Авербух: «Через несколько дней начинаем ставить с Гуменником произвольную программу. Будет ярко»
26вчера, 19:43
Илья Авербух: «С точки зрения стабильности Гуменник чуть лучше, нежели Дикиджи. Но у всех будет свое мнение, однозначно сказать нельзя»
101вчера, 18:10
Авербух о недопуске российских пар: «Просто шок от несправедливости. Сложно давать комментарии бесконечному беспределу, но будем верить, что решение неокончательное»
31вчера, 16:47
Главные новости
ФФККР утвердила переход Марии Нехаевой в сборную Израиля (ТАСС)
5 минут назад
ФФККР утвердила переход Акоповой и Рахманина в сборную Армении (ТАСС)
511 минут назад
Посты о Томасе Бахе пропали из телеграм-канала Галлямова. ISU не одобрил нейтральный статус фигуристу
7941 минуту назад
Из телеграм-канала Букина пропал пост о посещении послания президента к Федеральному собранию. ISU не одобрил нейтральный статус фигуристу
4854 минуты назад
Тарасова о недопуске российских пар и танцевальных дуэтов: «Несправедливое и нечестное решение. Твари ненавидят нашу страну»
73вчера, 20:09
Илья Авербух: «Через несколько дней начинаем ставить с Гуменником произвольную программу. Будет ярко»
26вчера, 19:43
Катарина Гербольдт: «Вопрос, насколько Петросян будет психологически готова к Олимпиаде. Если не случится так, что опять без объяснения причины не допустят»
20вчера, 19:07
«Маленькие зачатки радости. Хочется верить, что и дальше все будет развиваться». Слуцкая о допуске фигуристов к олимпийскому отбору
6вчера, 18:56
Бутырская о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Если есть возможность, надо ею пользоваться. Все знают, из какой они страны»
7вчера, 18:48
Светлана Ишмуратова: «Остается только пожелать удачи фигуристам, которых допустили в уничижительном нейтральном статусе. А другим – терпения»
11вчера, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
5вчера, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
11вчера, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2127 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58