Журналист Жуков о нейтральных статусах: «Уведомлений от ISU сейчас нет. Возможно, кому-то прилетел отказ, но одобрений на текущую секунду точно не получал никто»
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус для участия в олимпийской квалификации.
«По поводу нейтральных статусов хочу сказать следующее – ответов на данном этапе нет. В смысле ответов от ISU и прочих структур. Уведомления должны быть индивидуальными – то есть не в федерацию, а сразу конкретным соискателям.
И этих уведомлений сейчас нет. Возможно, кому-то прилетел именно что отказ (хотя я не слышал, чтобы они были), но одобрений на текущую секунду точно не получал еще никто.
При этом кулуарно опасения уже высказывались. Допускаю, что и правда не все наши лидеры, про которых так уверенно писали коллеги еще месяц-другой назад, получат допуск.
Грустно, но что поделать. Меж тем мы ждем окончания исполкома ФФККР, где сможем задать конкретные вопросы нашим боссам. Надеюсь, у них есть для нас не менее конкретные ответы», – написал журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.
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