Роднина о фильме про себя: «Потрясающая работа режиссера, очень хороший актерский состав – они сделали красивую сказку. К кассовым сборам я не имею отношения»

Ирина Роднина назвала кино про свою карьеру красивой сказкой.

В марте прошла премьера фильма «Роднина», основанного на биографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию. По данным издания «Абзац», на 20 апреля общие сборы составляли около 205 млн рублей при бюджете проекта в 425 млн.

«Фильм получился замечательный, я довольна тем, как меня сыграла актриса. Нужно в первую очередь понимать, что это художественный фильм, и сценарий написан по книге, которую написала я. В этом плане все отлично. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в создании фильма «Роднина» – потрясающая работа режиссера, очень хороший актерский состав. Они сделали красивую сказку.

Что касается кассовых сборов, я не имею к этому отношения. Я не могла повлиять на продвижение фильма. Я общалась с редакторами и продюсером фильма только по поводу сценария. В остальном я не принимала участие», – сказала Роднина .

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика