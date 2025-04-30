Камила Валиева: «9 мая – огромный праздник для нашей страны. Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о победителях становится главным ориентиром»

Валиева высказалась о визите Путина в Центральный музей Великой Отечественной войны.

Фигуристка Камила Валиева высказалась о визите Владимира Путина в Центральный музей Великой Отечественной войны.

«9 мая – огромный праздник для всей нашей страны. В этот день мы традиционно вспоминаем подвиги героев ВОВ, ведь это настоящий пример мужества и любви к Родине.

А сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о победителях становится главным ориентиром.

И глава государства поддерживает эту позицию. Сегодня он посетил Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где пообщался с участниками марафона «Знание. Первые».

Президент отметил, что именно историческая правда объединяет народ и формирует его будущее, и с этим трудно не согласиться.

Несколько приятных слов было сказано и в адрес фильма по повести Бориса Васильева «В списках не значился» – еще одна причина заглянуть в кинотеатр на этих выходных!

Эта встреча показала, что молодое поколение России – это патриоты, готовые беречь историю и работать только на благо страны!» – написала Валиева.

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