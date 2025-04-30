Туктамышева о том, что не отбиралась на Олимпиады: «Я с этой мыслью свыклась. Я все равно считаюсь достаточно востребованной спортсменкой»

Туктамышева заявила, что спокойно относится к тому, что не выступала на Играх.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию.

«Я пыталась несколько раз, но потом уже поняла, что, видимо, не суждено мне съездить на Олимпиаду. Но это губительная мысль каждый раз думать о том, что было бы, если бы я сделала по другому или что же нужно было поменять.

Эта тема очень давнишняя, я к ней спокойно отношусь. Никто не знает, как сложилось бы, если бы я поехала в Сочи или в Южную Корею. Я с этой мыслью свыклась, живу тем, что у меня есть.

Я все равно считаюсь достаточно востребованной спортсменкой. Я считаю, это не просто так, значит, что-то во мне есть. Значит, не только олимпийское золото или медали – обязательный атрибут популярности в шоу», – сказала Туктамышева.

Фигуристка также поделилась мнением насчет выступления под нейтральным флагом.

«У меня точно однозначный ответ – если есть возможность выступать, то надо выступать, я считаю. Я за то, чтобы у спортсмена был выбор поехать на соревнования, неважно под каким флагом», – считает Туктамышева.