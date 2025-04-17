Алексей Железняков: «Ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть»
Алексей Железняков высказался о скандале с тренером Сергеем Розановым.
Ранее фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого происшествия спортсменке было 11 лет.
«Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть. Может, ему отомстили за что-то», – сказал хореограф Железняков, ранее сотрудничавший с группой Этери Тутберидзе.
Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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