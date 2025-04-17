Алексей Железняков: «Ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть»

Алексей Железняков высказался о скандале с тренером Сергеем Розановым.

Ранее фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова , с которым она раньше работала в академии «Ангелы Плющенко». На момент предполагаемого происшествия спортсменке было 11 лет.

«Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть. Может, ему отомстили за что-то», – сказал хореограф Железняков , ранее сотрудничавший с группой Этери Тутберидзе.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней