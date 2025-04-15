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Загитова о критике: «Пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо»

Алина Загитова заявила, что критика является для нее двигателем развития.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», – сказала Загитова на премии VOICE. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «7 дней»
женское катание
светская хроника
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