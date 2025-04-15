«Как жизнь? Злодействую помаленьку». Муравьева опубликовала картинку в соцсети после ухода из академии Плющенко

Муравьева опубликовала пост в соцсети после ухода из академии Плющенко.

18-летняя фигуристка покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась с 2020 года. В соцсетях академии пояснили, что это произошло по инициативе Плющенко.

По информации «Р-Спорта», Муравьеву отчислили из академии за нарушения тренировочного процесса, битье льда и хамство в адрес тренеров. Сама Софья заявила, что «никогда никому не делала ничего плохого».

«Как жизнь? – Злодействую помаленьку», – написано на картинке, которую выложила фигуристка.

«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей