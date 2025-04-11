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Жулин о критике его постановок: «Люди говорят: «Ты ужасающее говно поставил, смотреть невозможно». Если бы я их всех слушал, я бы с ума сошел»

Александр Жулин высказался о критике в адрес его постановок.

«На контрольных прокатах подходят люди и говорят: «Саш, ну ты ужасающее говно поставил, смотреть невозможно». А ты вроде как старался, у тебя неплохие спортсмены типа Навки – Костомарова или Синициной – Кацалапова. К тебе подходят и прямо в лоб говорят: «Да говнище конченое, и музыка, и здесь все надо убирать, здесь разбавлено, здесь плохо, здесь то».

Если бы я их всех слушал, я бы с ума сошел. Ты работал, работал, что-то ставил, старался, у тебя хореографы, у тебя тренеры, и вдруг тебя опускают на ровном месте. Понятно, что это июль или сентябрь, там программа не готова. Не зря же говорят, что дуракам полработы не показывают.

А потом очень часто в конце сезона подходят и говорят: «Не зря мы тебя опустили, потому что вот сейчас-то ты чемпион мира». Надо превращать это в козырь. Очень часто читаю про себя в комментариях (для того, чтобы завестись, я обожаю): «Конченый старпер, поставил какое-то редкостное говно. Вот есть настоящие тренеры, а этот конченый опять все одно и то же».

Я почитаю и думаю: «Какая сволочь, блин, я тебе завтра докажу». Иду и работаю с еще большим энтузиазмом, чтобы доказать этому конченому. Я представляю, там в прыщах сидит, строчит. Либо надо это послушать и обратить в свой козырь, либо просто отмести. Какая-то мразь там меня уничтожает...» – сказал Жулин в шоу «Каток».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoАлександр Жулин
танцы на льду
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