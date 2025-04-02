Софья Самоделкина: «Приезжаю в Казахстан как домой, это моя родная земля. Действительно ощущается уже как дом»
Самоделкина перешла из России в Казахстан в 2024 году. Она выступила на чемпионате мира в Бостоне, где заняла 14-е место. По возвращении в Астану ее встретили болельщики в аэропорту.
«Очень впечатлена, потому что я не знала об этом абсолютно. Столько человек приехали в такой поздний час, в 2 часа ночи. Это потрясающе.
Приезжаю сюда как домой, это моя родная земля. Даже когда подлетаю к Казахстану, я в предвкушении, что я сейчас приду, приеду на квартиру, спокойно расположусь. Действительно ощущается уже как дом. Я редко бываю, к сожалению, в Казахстане, но когда бываю, все дни на максимум проживаю здесь», – отметила фигуристка.
«Турнир получился удачный, хороший турнир. Если бы, конечно, не помарка, можно было бы сказать, идеальный. Причины (помарки) есть свои, мы обсудили их с тренерами, будем знать, что нужно в следующий раз сделать по-другому или, может быть, не делать. Оставим это нашим тренерским секретом», – добавила Софья.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий