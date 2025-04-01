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  • Морошкин о номере Щербаковой на «Русском вызове»: «Зная, какая тема в этом году, я ожидал от Ани чего-то неожиданного, молодежного и танцевального»
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Морошкин о номере Щербаковой на «Русском вызове»: «Зная, какая тема в этом году, я ожидал от Ани чего-то неожиданного, молодежного и танцевального»

Морошкин заявил, что ждал молодежного номера от Щербаковой на «Русском вызове».

Николай Морошкин является хореографом клуба Тамары Москвиной. 

– Неоднозначное впечатление у аудитории оставил номер Анны Щербаковой, часть зрителей посчитала его неподходящим по тематике. Как вам её выступление?

– Не мне давать оценку, за это отвечает жюри. Я большой поклонник Анны Щербаковой. На мой взгляд, она талантливая спортсменка, образованная и эрудированная личность.

Зная, какая тема для номеров в этом году, я ожидал от Ани чего-то неожиданного, молодежного и танцевального. Но это только мое личное мнение, — сказал Морошкин.

– Довольны ли самим выступлением Петра на турнире? Все ли задуманное удалось воплотить в жизнь?

– Я очень рад, что все прошло успешно! По реакции зрителей мы поняли, что сделали все правильно. Особенно детям понравился номер про Оптимуса Прайма.

Когда мы готовили и репетировали его, я видел, с каким интересом юные фигуристы, которые тренируются на нашем катке, наблюдали за нашей работой и повторяли движения из номера. Даже после выступления ко мне подходили дети и говорили, что им очень понравился номер Петра Гуменника.

Я счастлив, что мы смогли порадовать столь юных зрителей! — цитирует Морошкина «Чемпионат»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАнна Щербакова
женское катание
logoсборная России
Николай Морошкин
logoПетр Гуменник
мужское катание
Открытый турнир по шоу-программам
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