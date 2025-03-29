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  • Глеб Смолкин после 14-го места в ритм-танце на ЧМ: «Уверены, что движемся в правильном направлении. Очень ценно, что тренеры верят в нас»
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Глеб Смолкин после 14-го места в ритм-танце на ЧМ: «Уверены, что движемся в правильном направлении. Очень ценно, что тренеры верят в нас»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин подвели итоги прошедшего сезона.

Танцевальный дуэт из Грузии получил 73,22 балла за ритм-танец на чемпионате мира.

Слова фигуристов передает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева. 

Смолкин: Это наш первый сезон в монреальской академии – позади неизбежный период притирок, мы не сразу поняли, как тут устроена работа. Но сейчас чувствуется, что мы гораздо лучше понимаем тренеров, а они – нас. Мы полностью доверяем нашей команде.

Мы сейчас работаем гораздо больше, чем когда-либо, мы полностью выкладываемся на тренировках. Прокатов программ стало больше, опыта становится больше с каждым стартом – в общем, работа идет, и мы уверены, что движемся в правильном направлении. Нам очень ценно, что тренеры верят в нас – и знают, что на что мы способны.

Дэвис: Да, сейчас мы уже адаптировались под стиль нашей новой тренерской школы, и работа идет по плану. Сначала было непросто – потому что тут просто совсем другая система подготовки.

Перед стартом чемпионата мира были две очень напряженные недели с точки зрения тренировок, все пары на нашем катке выкладывались в максимальном режиме.

Смолкин: Я рад, что травма, которую я получил в начале сезона, отошла на второй план. Диану по-прежнему немного беспокоит спина, но мы работаем над этим.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
logoчемпионат мира по фигурному катанию
сборная Грузии
танцы на льду
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