WADA считает безосновательной новую апелляцию со стороны Валиевой: «Мы полностью отвергаем любые обвинения в неправомерных действиях»
Защита российской фигуристки обжаловала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг. Апелляция подана в Федеральный суд Швейцарии.
Адвокаты Валиевой утверждают, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило результаты эксперимента бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, которые могли подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.
«По мнению WADA, заявка стороны спортсменки лишена каких-либо оснований, и WADA будет решительно отстаивать свою позицию в этом вопросе. Проект отчета Сожи не был документом WADA, которым оно могло бы поделиться, и в любом случае на него не распространялись какие-либо обязательства по производству или раскрытию.
Более того, этот отчет не был полезен Валиевой и в любом случае никак не повлиял бы на результат, поскольку коллегия CAS в конечном счете отклонила объяснение спортсменки по поводу клубничного десерта, что было основано не на научной достоверности, а скорее на том, что оно не было подкреплено достаточными фактическими доказательствами. Любые обвинения в неправомерных действиях со стороны WADA полностью отвергаются», – сказано в сообщении антидопингового агентства.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий