WADA считает безосновательной новую апелляцию со стороны Валиевой: «Мы полностью отвергаем любые обвинения в неправомерных действиях»

WADA считает безосновательной новую апелляцию адвокатов Камилы Валиевой.

Защита российской фигуристки обжаловала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг. Апелляция подана в Федеральный суд Швейцарии.

Адвокаты Валиевой утверждают, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило результаты эксперимента бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, которые могли подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

«По мнению WADA, заявка стороны спортсменки лишена каких-либо оснований, и WADA будет решительно отстаивать свою позицию в этом вопросе. Проект отчета Сожи не был документом WADA, которым оно могло бы поделиться, и в любом случае на него не распространялись какие-либо обязательства по производству или раскрытию.

Более того, этот отчет не был полезен Валиевой и в любом случае никак не повлиял бы на результат, поскольку коллегия CAS в конечном счете отклонила объяснение спортсменки по поводу клубничного десерта, что было основано не на научной достоверности, а скорее на том, что оно не было подкреплено достаточными фактическими доказательствами. Любые обвинения в неправомерных действиях со стороны WADA полностью отвергаются», – сказано в сообщении антидопингового агентства.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом