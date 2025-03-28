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Илья Малинин: «Сам удивился, но сегодня я прям нервничал перед прокатом. Со мной это редко бывает»

Илья Малинин рассказал, что удивился из-за своего волнения на чемпионате мира.

Американский фигурист выиграл короткую программу на турнире в Бостоне (110,41). Вторым стал японец Юма Кагияма (107,09), третьим – Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).

«Я сам удивился, но я сегодня прям нервничал перед прокатом. Со мной это редко бывает. Потом заиграла музыка – и я взял себя в руки.

На арене была сумасшедшая атмосфера – зрители начали кричать, когда я еще катал программу, а в конце уже была настоящая буря. Ужасно рад за Юму Кагияму – я остался у льда посмотреть его прокат, ну как такое можно было пропустить. В субботу будет жарко.

Я немного изменил тренировочный процесс перед чемпионатом мира. Не буду раскрывать подробностей, но теперь я уделяю больше внимания каким-то нюансам, потому что понимаю, что мелочей не бывает. Я много думал после финала Гран-при – там я впервые пошел на семь квадов в произвольной программе. Потом у меня не очень получилось выступление на чемпионате США, так что я почувствовал, что надо что-то менять.

Буду ли прыгать четверной аксель в произвольной программе? Я никогда не анонсирую прыжки, потому что мне нравится, когда для зрителей это сюрприз», – приводит слова Малинина корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

В ночь с субботы на воскресенье фигуристы выступят с произвольными программами.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoИлья Малинин
logoчемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
Юма Кагияма
logoсборная США
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