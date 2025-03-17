Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в шоу Тутберидзе этой весной
Тарасова и Морозов не выступят в ледовых шоу Тутберидзе этой весной.
Об этом сообщила команда Этери Тутберидзе.
«Дорогие зрители и болельщики!
Этой весной Евгения Тарасова и Владимир Морозов не присоединятся к туру ледового шоу команды Этери Тутберидзе, но мы уверены, что впереди нас ждут новые впечатляющие выступления и незабываемые моменты на льду!» – говорится в посте Team Tutberidze в соцсети.
Шоу Тутберидзе пройдут в десяти городах России с 20 марта по 29 апреля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: команда Тутберидзе
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