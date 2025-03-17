Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в шоу Тутберидзе этой весной

Тарасова и Морозов не выступят в ледовых шоу Тутберидзе этой весной.

Об этом сообщила команда Этери Тутберидзе.

«Дорогие зрители и болельщики!

Этой весной Евгения Тарасова и Владимир Морозов не присоединятся к туру ледового шоу команды Этери Тутберидзе, но мы уверены, что впереди нас ждут новые впечатляющие выступления и незабываемые моменты на льду!» – говорится в посте Team Tutberidze в соцсети.

Шоу Тутберидзе пройдут в десяти городах России с 20 марта по 29 апреля.