Алина Загитова: «Завтра расскажу все о своем новом проекте! Следите за новостями»
Фигуристка Алина Загитова высказалась о своем новом проекте.
«Еще немного фото с байкальского льда. А уже завтра расскажу все о своем новом проекте! Следите за новостями», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Сегодня, 16 марта, команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала в Челябинске.
Загитова покидает Кубок Первого канала: запомнилась там не только перепалкой с Медведевой
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алины Загитовой
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