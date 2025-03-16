Алина Загитова: «Завтра расскажу все о своем новом проекте! Следите за новостями»

Фигуристка Алина Загитова высказалась о своем новом проекте.

«Еще немного фото с байкальского льда. А уже завтра расскажу все о своем новом проекте! Следите за новостями», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Сегодня, 16 марта, команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала в Челябинске.

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