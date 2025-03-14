Минерва Фабьен Хазе: «Больше не боюсь исполнять подкруты. С Володиным у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента»

Минерва Фабьен Хазе рассказала, что перестала бояться исполнять сложные элементы.

Немецкая фигуристка с 2023 года выступает в паре с Никитой Володиным. Ранее она каталась с Ноланом Зеегертом.

– Самые ужасные падения в фигурке – у парниц. Вам вообще бывает страшно?

– Ну, бывают неприятные случаи. В начале прошлого олимпийского сезона как раз был такой. У нас не получился подкрут, Нолан не смог меня поймать, и я упала с большой высоты на лед. Я тогда порвала связку на ноге, понадобилась операция, восстановление заняло очень много времени.

Но именно тогда я поняла, что я, оказывается, сильная. Я сама себя за волосы вытащила из эмоциональной и физической ямы, потому что почувствовала, что не хочу сдаваться и готова бороться. Не знаю, может, это мне от родителей передалось, и все дело в генетике?

– Страх ушел?

– Да, я больше не боюсь. Подкрут по-прежнему не самый мой любимый элемент, хотя с Никитой он абсолютно безопасен. Но я поначалу отказывалась исполнять его в шоу – чтоб лишний раз не испытывать судьбу.

По мне, выбросы в сто раз проще. Я знаю, что тут моя зона ответственности, приземляться-то мне. А вот с подкрутом мне понадобилось время, чтобы начать доверять Никите.

– Можешь объяснить «чайнику»: кто чаще виноват в падениях с выбросов – партнер или партнерша?

– Или оба, или никто. Потому что если выброс сделан вне парного ритма, то никто не виноват, такой выброс не спасти.

С Никитой у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента. Он всегда найдет способ приземлить меня безопасно – даже если выброс стоит в конце программы, которая не задалась. Он из тех партнеров, которые понимают: чтобы партнерша хорошо выехала выброс, мальчик должен ее хорошо выбросить.

Я уже говорила: он как скала, всегда сконцентрированный и думающий обо мне. Если это значит, что ему придется упасть вверх тормашками, чтобы уберечь меня – то он упадет. Для него главное, чтобы в безопасности была я. Понимаете, как мне повезло?

Сейчас мне не страшно пробовать сложные элементы. Никита партнер экстра-класса, до него – опять же, не в обиду Нолану, он замечательный – я никогда не каталась с фигуристом такого уровня. Так что для моего рецепта успеха потребовался Никита Володин – и русский тренер, – сказала Хазе в интервью Спортс’‘.

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