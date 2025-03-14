  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Минерва Фабьен Хазе: «Больше не боюсь исполнять подкруты. С Володиным у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента»
0

Минерва Фабьен Хазе: «Больше не боюсь исполнять подкруты. С Володиным у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента»

Минерва Фабьен Хазе рассказала, что перестала бояться исполнять сложные элементы.

Немецкая фигуристка с 2023 года выступает в паре с Никитой Володиным. Ранее она каталась с Ноланом Зеегертом.

– Самые ужасные падения в фигурке – у парниц. Вам вообще бывает страшно?

– Ну, бывают неприятные случаи. В начале прошлого олимпийского сезона как раз был такой. У нас не получился подкрут, Нолан не смог меня поймать, и я упала с большой высоты на лед. Я тогда порвала связку на ноге, понадобилась операция, восстановление заняло очень много времени.

Но именно тогда я поняла, что я, оказывается, сильная. Я сама себя за волосы вытащила из эмоциональной и физической ямы, потому что почувствовала, что не хочу сдаваться и готова бороться. Не знаю, может, это мне от родителей передалось, и все дело в генетике?

– Страх ушел?

– Да, я больше не боюсь. Подкрут по-прежнему не самый мой любимый элемент, хотя с Никитой он абсолютно безопасен. Но я поначалу отказывалась исполнять его в шоу – чтоб лишний раз не испытывать судьбу.

По мне, выбросы в сто раз проще. Я знаю, что тут моя зона ответственности, приземляться-то мне. А вот с подкрутом мне понадобилось время, чтобы начать доверять Никите.

– Можешь объяснить «чайнику»: кто чаще виноват в падениях с выбросов – партнер или партнерша?

– Или оба, или никто. Потому что если выброс сделан вне парного ритма, то никто не виноват, такой выброс не спасти.

С Никитой у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента. Он всегда найдет способ приземлить меня безопасно – даже если выброс стоит в конце программы, которая не задалась. Он из тех партнеров, которые понимают: чтобы партнерша хорошо выехала выброс, мальчик должен ее хорошо выбросить.

Я уже говорила: он как скала, всегда сконцентрированный и думающий обо мне. Если это значит, что ему придется упасть вверх тормашками, чтобы уберечь меня – то он упадет. Для него главное, чтобы в безопасности была я. Понимаете, как мне повезло?

Сейчас мне не страшно пробовать сложные элементы. Никита партнер экстра-класса, до него – опять же, не в обиду Нолану, он замечательный – я никогда не каталась с фигуристом такого уровня. Так что для моего рецепта успеха потребовался Никита Володин – и русский тренер, – сказала Хазе в интервью Спортс’‘.

«Мы ругаемся так, будто 50 лет в браке». Она спасла карьеру нашего фигуриста – в Германии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Минерва Фабьен Хазе
logoсборная Германии
пары
Никита Володин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Минерва Фабьен Хазе: «Благодаря работе с Савиным хорошо понимаю русский менталитет – много работать, не ныть и иногда выходить за пределы своих возможностей»
1сегодня, 12:57
Хазе о первой встрече с Володиным: «Никита вел себя как настоящий джентльмен. Раньше никто не носил за меня чемодан – в Германии так не принято»
2сегодня, 12:48
Минерва Фабьен Хазе: «Иногда вижу комментарии, что «без русских золото не настоящее». Но титул есть титул, мы им гордимся»
8сегодня, 12:41
Тарасова о снятии санкций с Дегтярева: «Думаю, постепенно нам все будут возвращать. Но когда нам разрешат выступать на чемпионатах Европы и мира, я не представляю»
1сегодня, 12:37
Хазе о распаде пары с Зеегертом: «Мы достигли потолка, а я хотела большего. Расстались не лучшим образом – мне кажется, он до сих пор злится»
сегодня, 12:24
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени
41сегодня, 11:55
«Попала в трещину, ударилась головой и сломала руку. Ходила в гипсе». Медведева рассказала о травме, которую получила на Байкале
26сегодня, 10:54
Соловьев о свадьбе с Диной Авериной: «Хочется сделать так, чтобы было красиво. Подготовка – это отдельная история, тяжело, как сделать ремонт в квартире»
11сегодня, 10:44
Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала из-за растяжения. Ее заменит Софья Важнова
166сегодня, 09:05
Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»
27сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
27 марта, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
927 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35