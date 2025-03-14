Алина Горбачева: «Олимпиада – хоть и мечта, но не смысл жизни. Я люблю кататься, получаю колоссальное удовольствие от соревнований»

Алина Горбачева рассказала, как относится к возможной поездке на Олимпиаду.

– Сейчас все в ожидании объявления составов на олимпийский отбор в Пекине. Как вы с тренерами переживаете этот момент?

– Стараемся об этом вообще не думать. Просто обсуждаем планы на лето, думаем над новыми программами. Все как обычно. Подготовка к очередному новому сезону.

– У вас на руке браслет с олимпийскими кольцами. Какая у него история?

– У Софьи Анатольевны (Федченко) есть колье с олимпийскими кольцами, его когда-то подарили ей родители. Я всегда им восхищалась и не скрывала этого. А на прошлый день рождения тренер подарила мне этот браслет. Это был очень приятный сюрприз.

– Вопрос, хотите ли вы поехать на Олимпиаду, риторический. Задам его иначе. На что вы готовы, чтобы оказаться там?

– Фигурное катание для меня – жизнь. Олимпиада хоть и мечта, но не смысл жизни. Я люблю кататься и получаю колоссальное удовольствие от соревнований и выступлений.

Раньше я нервничала на стартах, а сейчас мне очень нравятся большие арены. Так здорово, когда поддерживает публика. И чем больше зрителей и громче поддержка, тем легче кататься.

В Красноярске на финале Гран-при в короткой программе я слышала, как зал громко аплодировал практически всю дорожку шагов, я заряжалась этой энергией и все больше кайфовала в программе, – сказала Горбачева.

Не публиковать олимпийскую заявку фигуристов – правильное решение