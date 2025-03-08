Алексей Мишин: «Буду работать, пока есть силы. С большим удовольствием занимаюсь спортом, преподаю в университете, пишу книги»

Алексей Мишин рассказал, что помогает ему продолжать тренерскую карьеру.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию исполнилось 84 года.

– У вас тренировки два раза в сутки. Не сложно в таком графике?

– Этот вопрос имеет философскую подоплеку. Меня часто спрашивают, как я так работаю столько лет. Однако именно это позволяет мне так долго жить, творить, проявлять интерес. Если бы этого не было, не было бы и моей жизни.

Возможно, когда-то произойдет такое, что поменяет мое отношение к работе. Я так думал, когда мне было 40, 50, 70, но ничего не происходит. У меня все так же на первом месте семья, ученики, внуки, дача. Я с большим удовольствием занимаюсь спортом, преподаю в университете, пишу книги. Буду работать, пока есть силы, а они пока есть.

– Каким-то еще спортом увлекаетесь?

– Конечно. Я играю в теннис практически ежедневно. Мой сын и его супруга профессиональные теннисисты. У нас вся семья спортивная. Сейчас старший внук и внучка увлекаются теннисом. Внука, конечно, уже не могу обыграть – он делает из меня «бифштекс», а внучка хоть и играет хорошо, но с ней еще могу посостязаться.

– Как обычно отмечаете день рождения?

– Поскольку я родился 8 марта, очень люблю и уважаю женщин. У нас в семье тоже много женщин: жена, невестки, внучки. Мы всегда проводим этот день вместе. Не будем снимать никакой ресторан, у нас есть любимая дача. Отметим праздник и день рождения главы семейства там, – сказал Мишин.