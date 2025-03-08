«Когда захлестнули эмоции». Глейхенгауз показал неудачные кадры съемок на Байкале

Даниил Глейхенгауз показал неудачные кадры съемок на льду Байкала.

«Когда захлестнули эмоции», – написал хореограф под видео, на котором он падает на лед.

Глейхенгауз был в составе группы тренеров и фигуристов-участников турнира, который прошел на Байкале.