«Когда захлестнули эмоции». Глейхенгауз показал неудачные кадры съемок на Байкале
Даниил Глейхенгауз показал неудачные кадры съемок на льду Байкала.
«Когда захлестнули эмоции», – написал хореограф под видео, на котором он падает на лед.
Глейхенгауз был в составе группы тренеров и фигуристов-участников турнира, который прошел на Байкале.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Даниила Глейхенгауза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости