Беларусь подала расширенную заявку на участие в олимпийском отборе по фигурному катанию
Беларусь подала расширенную заявку фигуристов на участие в Милане-2026.
По информации «Спорт-Экспресс», у мужчин основным будет Евгений Пузанов, у женщин - Виктория Сафонова, у танцоров - Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов. Все они выиграли чемпионат страны в январе этого года. Пару страна заявлять, скорее всего, не будет.
Заявки заполняли не только основной фигурист, но и по двое запасных – так было у танцоров, мужчин и женщин.
Белорусские фигуристы, как и российские, будут выступать на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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