Сегодня ФФККР должна назвать кандидатов на участие в олимпийском отборе
28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать кандидатов на участие в олимпийском отборе.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).
Сегодня – дедлайн заявки, которую ФФККР должна направить в ISU.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.
Сегодня назовут состав фигуристов на Олимпиаду-2026: Гуменник, Дикиджи или Семененко? Онлайн
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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