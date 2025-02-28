Сегодня ФФККР должна назвать кандидатов на участие в олимпийском отборе

28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) должна назвать кандидатов на участие в олимпийском отборе.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).

Сегодня – дедлайн заявки, которую ФФККР должна направить в ISU.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Сегодня назовут состав фигуристов на Олимпиаду-2026: Гуменник, Дикиджи или Семененко? Онлайн