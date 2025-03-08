Гербольдт о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Я против таких видео. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы»

Гербольдт считает рискованным четверной аксель Дикиджи на льду Байкала.

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи ранее опубликовал видео , на котором исполняет прыжок. Спортсмен был одним из участников турнира «Открытие Байкала».

– Правильно ли выполнять подобные элементы с риском получить травму, записывая видео для социальных сетей?

– Я все-таки против таких видео. Зачастую спортсмены получают свои основные травмы на тренировках. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы.

– Были ли подобные идеи во время вашей карьеры?

– Нет. В этом плане мы к себе более бережно относились. Ни на каких лыжах старались не кататься. Мы старались следить за своим досугом.

– С чем связываете желание спортсменов рисковать при записи роликов? Сейчас социальные сети играют важную роль или за спортсменами стали меньше следить?

– Нет, я думаю, что блогерство сейчас стало более развито. Оно мотивирует совершать необдуманные для меня поступки. Блогерство и популярность – это цена таких неудачных попыток. Все стараются быть на плаву, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт .