Гербольдт о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Я против таких видео. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы»
Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи ранее опубликовал видео, на котором исполняет прыжок. Спортсмен был одним из участников турнира «Открытие Байкала».
– Правильно ли выполнять подобные элементы с риском получить травму, записывая видео для социальных сетей?
– Я все-таки против таких видео. Зачастую спортсмены получают свои основные травмы на тренировках. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы.
– Были ли подобные идеи во время вашей карьеры?
– Нет. В этом плане мы к себе более бережно относились. Ни на каких лыжах старались не кататься. Мы старались следить за своим досугом.
– С чем связываете желание спортсменов рисковать при записи роликов? Сейчас социальные сети играют важную роль или за спортсменами стали меньше следить?
– Нет, я думаю, что блогерство сейчас стало более развито. Оно мотивирует совершать необдуманные для меня поступки. Блогерство и популярность – это цена таких неудачных попыток. Все стараются быть на плаву, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.
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