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Гербольдт о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Я против таких видео. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы»

Гербольдт считает рискованным четверной аксель Дикиджи на льду Байкала.

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи ранее опубликовал видео, на котором исполняет прыжок. Спортсмен был одним из участников турнира «Открытие Байкала».

– Правильно ли выполнять подобные элементы с риском получить травму, записывая видео для социальных сетей?

– Я все-таки против таких видео. Зачастую спортсмены получают свои основные травмы на тренировках. Я за то, чтобы минимизировать вероятность травмы.

– Были ли подобные идеи во время вашей карьеры?

– Нет. В этом плане мы к себе более бережно относились. Ни на каких лыжах старались не кататься. Мы старались следить за своим досугом.

– С чем связываете желание спортсменов рисковать при записи роликов? Сейчас социальные сети играют важную роль или за спортсменами стали меньше следить?

– Нет, я думаю, что блогерство сейчас стало более развито. Оно мотивирует совершать необдуманные для меня поступки. Блогерство и популярность – это цена таких неудачных попыток. Все стараются быть на плаву, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
Катарина Гербольдт
мужское катание
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