  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Андреева о тренировках с Тутберидзе: «Ты видишь ее, заряженную на работу, и тоже заряжаешься – и у тебя все сразу получается»
14

Андреева о тренировках с Тутберидзе: «Ты видишь ее, заряженную на работу, и тоже заряжаешься – и у тебя все сразу получается»

Фигуристка Елизавета Андреева рассказала о тренировках у Этери Тутберидзе.

В этом сезоне 14‑летняя Андреева дважды была серебряным призером этапов юниорского Гран‑при России, а также занимала четвертые места в финале серии и на первенстве страны.

– Какие можете подвести итоги вашего первого юниорского сезона?

– Я считаю, что юниорский сезон прошел достаточно хорошо. Удачные были выступления и на России, и на этапах. Рада, что попала в сборную.

– Как вы пришли в фигурное катание?

– Дедушка на Новый год подарил коньки. С папой пошли кататься на открытый лед. Катались, игрались в снежки. Потом решили попробовать походить на лед сначала для поддержания здоровья. А потом я сказала, что мне понравилось, и мы с родителями решили попробовать.

– Как пришли к Этери Георгиевне?

– Летом пришла к Этери Георгиевне. Тренерская группа как раз приезжала после сборов из Новогорска. Я показалась, сказала, что я здесь, возьмете ли меня. В первый день было очень волнительно, но было полегче, потому что Этери Георгиевны не было, были только Сергей Викторович (Дудаков) и Даниил Маркович (Глейхенгауз). На следующий день пришла Этери Георгиевна, и было уже более волнительно. Но все сложилось хорошо.

– Как можете описать своих тренеров?

– Все тренеры ищут отдельный подход к каждому ученику. У каждого из тренеров свои плюсы. Кто‑то хорошо поддерживает, кто‑то хорошо может объяснить прыжки. Этери Георгиевна может иногда что‑нибудь сказать, что ты сразу вышел и у тебя все стало получаться. Или у тебя ничего не получается, приходит на тренировку Этери Георгиевна, ты видишь ее, заряженную на работу, и тоже заряжаешься от нее, и у тебя все сразу получается.

– В какой момент поняли, что фигурное катание – это не просто увлечение?

– Наверное, когда к Этери Георгиевне пришла, – рассказала Андреева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Елизавета Андреева
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Лукашова снялась с произвольной программы на первенстве Москвы
1534 минуты назад
Федерация фигурного катания США осудила слова Лиза о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Дейв заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми
3348 минут назад
Медведева о спорте: «Абсолютно не скучаю. Сборы в Новогорске для всех фигуристов – тюрьма, ад адовый»
52сегодня, 06:33
Евгения Медведева: «Москва – без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни»
14сегодня, 06:28
Евгения Медведева: «Дружба в фигурном катании есть. Конфликты если бывают, как на моем веку, то они чисто личные, не связанные со спортом»
17сегодня, 06:25
Первенство Москвы. Плескачева, Стрельцова, Сарновская, Парсегова, Стоцкая, Базылюк покажут произвольные программы
21сегодня, 06:00
«Baikal skill». Галлямов показал, как исполняет тройной прыжок на льду Байкала
27вчера, 20:47Видео
Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов победили в парах, Шаяхметова и Бреславский – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и
30вчера, 17:36
Первенство Москвы. Сарновский победил, Артем Федотов – 2-й, Добромир Воронов – 3-й
468вчера, 16:06
Татьяна Тарасова: «Поеду обязательно на «Русский вызов». Хороший турнир, 80 процентов сборной участвует»
4вчера, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Крючкова и Мякишев, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев покажут произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
827 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35