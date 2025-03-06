Андреева о тренировках с Тутберидзе: «Ты видишь ее, заряженную на работу, и тоже заряжаешься – и у тебя все сразу получается»
В этом сезоне 14‑летняя Андреева дважды была серебряным призером этапов юниорского Гран‑при России, а также занимала четвертые места в финале серии и на первенстве страны.
– Какие можете подвести итоги вашего первого юниорского сезона?
– Я считаю, что юниорский сезон прошел достаточно хорошо. Удачные были выступления и на России, и на этапах. Рада, что попала в сборную.
– Как вы пришли в фигурное катание?
– Дедушка на Новый год подарил коньки. С папой пошли кататься на открытый лед. Катались, игрались в снежки. Потом решили попробовать походить на лед сначала для поддержания здоровья. А потом я сказала, что мне понравилось, и мы с родителями решили попробовать.
– Как пришли к Этери Георгиевне?
– Летом пришла к Этери Георгиевне. Тренерская группа как раз приезжала после сборов из Новогорска. Я показалась, сказала, что я здесь, возьмете ли меня. В первый день было очень волнительно, но было полегче, потому что Этери Георгиевны не было, были только Сергей Викторович (Дудаков) и Даниил Маркович (Глейхенгауз). На следующий день пришла Этери Георгиевна, и было уже более волнительно. Но все сложилось хорошо.
– Как можете описать своих тренеров?
– Все тренеры ищут отдельный подход к каждому ученику. У каждого из тренеров свои плюсы. Кто‑то хорошо поддерживает, кто‑то хорошо может объяснить прыжки. Этери Георгиевна может иногда что‑нибудь сказать, что ты сразу вышел и у тебя все стало получаться. Или у тебя ничего не получается, приходит на тренировку Этери Георгиевна, ты видишь ее, заряженную на работу, и тоже заряжаешься от нее, и у тебя все сразу получается.
– В какой момент поняли, что фигурное катание – это не просто увлечение?
– Наверное, когда к Этери Георгиевне пришла, – рассказала Андреева.
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