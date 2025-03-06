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Гущина об участии в шоу: «Каталась в паре с Ягудиным. Он очень помогал мне, давал советы, как легче вжиться в роль»

Ксения Гущина рассказала об участии в ледовом шоу с Алексеем Ягудиным.

– На новогодних праздниках ты участвовала в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» во Владивостоке и Хабаровске. Как оценишь этот опыт?

– Было достаточно тяжело лететь, там случился джетлаг. 2 января отправились во Владивосток, третьего откатали там шоу, а 4 января уже был спектакль в Хабаровске. Для меня это был новый опыт, мне очень понравилось.

Хотелось бы еще покататься в шоу, очень приятно работать со зрителями, пробовать новые роли и образы. Но ко времени действительно было трудновато привыкнуть, после приезда отсыпалась почти целый день.

– Какую из ролей довелось исполнить?

– Играла роль Мышильды, каталась в паре с Алексеем Ягудиным, который был Мышиным королем. Он очень помогал мне, давал советы, как легче вжиться в роль. Достаточно интересный опыт получился, – сказала фигуристка Гущина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Ягудин
женское катание
ледовые шоу
logoсборная России
Ксения Гущина
logoИлья Авербух
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