Гущина об участии в шоу: «Каталась в паре с Ягудиным. Он очень помогал мне, давал советы, как легче вжиться в роль»
– На новогодних праздниках ты участвовала в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» во Владивостоке и Хабаровске. Как оценишь этот опыт?
– Было достаточно тяжело лететь, там случился джетлаг. 2 января отправились во Владивосток, третьего откатали там шоу, а 4 января уже был спектакль в Хабаровске. Для меня это был новый опыт, мне очень понравилось.
Хотелось бы еще покататься в шоу, очень приятно работать со зрителями, пробовать новые роли и образы. Но ко времени действительно было трудновато привыкнуть, после приезда отсыпалась почти целый день.
– Какую из ролей довелось исполнить?
– Играла роль Мышильды, каталась в паре с Алексеем Ягудиным, который был Мышиным королем. Он очень помогал мне, давал советы, как легче вжиться в роль. Достаточно интересный опыт получился, – сказала фигуристка Гущина.
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