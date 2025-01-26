Иоланда Чен: «Мне нравится, как комментирует Щербакова. Люблю, когда спорт комментируют профессионалы именно этого вида»

Иоланда Чен оценила российских фигуристок в роли комментаторов.

«Все девочки из фигурного катания большие молодцы. Они прошли большую школу. И не только тренировочную, рабочую, но и, конечно, разговоры с журналистами. Девочки дали много интервью и зарубежным изданиям, и нашим. У них огромный опыт общения.

И Женя Медведева шикарно выглядит, и Аня Щербакова , и Лиза Туктамышева. Все прекрасно говорят. Они хорошо знают свой вид спорта, как говорится, изнутри. Конечно, для них это большое подспорье. А если работа еще и нравится, и человек себя видит в этом, то это двойное удовольствие и для самой Щербаковой, и для зрителей.

Мне нравится, как Аня комментирует. С удовольствием слушаю ее. На чемпионате по прыжкам Щербакова прекрасно себя проявила. Великолепно работала с Лешей Ягудиным в паре. Если девчонкам нравится комментировать, то это путь туда, куда надо.

Я вообще люблю, когда спорт комментируют профессионалы именно этого вида спорта, которые могут рассказать очень важные и интересные нюансы, чего не может сделать, может быть, и хороший комментатор, но который никогда не прыгал, не бегал, не плавал и не носился на лыжах. Поэтому мне очень интересно слушать именно фигуристок, особенно когда они с такой любовью об этом рассказывают», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.

– Удивлены, что Щербакова делает упор на комментирование, а не на участие в шоу?

– Тут большой вопрос к спортсмену: насколько он устал тренироваться? Все думают о шоу, что там не надо прыгать четверные и тройные прыжки, не надо делать чего-то сверхъестественного. Вроде, катайся красиво и катайся. Но, извините меня, большинство из тех, кто катается в шоу, уже и в возрасте приличном.

Возьмите Лешу [Ягудина] – все-таки ему уже за 40, а он катается, как мальчишка. Это требует огромной отдачи и тренировок. Учитывая, что все ребята прошли через трудности, травмы и огромные нагрузки, не всем хочется продолжать. Возможно, Аня в этом плане устала именно от самого катания и каждодневных тренировок, и ей интересно что-то новое.

С другой стороны, у нас уже большое количество спортсменов в шоу, потому что российская школа фигурного катания насчитывает много лет. Много тренеров и выдающихся спортсменов, которые заканчивают достаточно рано из-за сложности спорта, но еще в состоянии кататься. Там есть, кому покататься.

Возможно, выбор Ани пал на комментирование потому, что в шоу ниша уже заполнена, а тут еще не очень. Чем больше будет людей, которые с интересом и любовью рассказывают о фигурном катании, тем лучше, – добавила Чен.