Косторная о достижениях Родниной: «Что‑то невероятное. Я ни в коем случае не говорю, что хотела бы приблизиться к этому, просто хочу попробовать»
Алена Косторная рассказала, равняется ли на Ирину Роднину.
Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. 3 марта в Москве прошла премьера фильма «Роднина», основанного на ее истории.
– Когда переходили в парное катание, равнялись на Ирину Константиновну?
– Мне очень часто приводили и приводят ее в пример. В целом равняться, наверное, нет, но достигнуть таких высот – это что‑то невероятное. Я ни в коем случае не говорю, что хотела бы приблизиться к этому, просто хочу попробовать. Вот и все, – сказала фигуристка Косторная.
Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. На данный момент она выступает в паре с Георгием Куницей.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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