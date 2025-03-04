Косторная о достижениях Родниной: «Что‑то невероятное. Я ни в коем случае не говорю, что хотела бы приблизиться к этому, просто хочу попробовать»

Алена Косторная рассказала, равняется ли на Ирину Роднину.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. 3 марта в Москве прошла премьера фильма «Роднина», основанного на ее истории.

– Когда переходили в парное катание, равнялись на Ирину Константиновну?

– Мне очень часто приводили и приводят ее в пример. В целом равняться, наверное, нет, но достигнуть таких высот – это что‑то невероятное. Я ни в коем случае не говорю, что хотела бы приблизиться к этому, просто хочу попробовать. Вот и все, – сказала фигуристка Косторная .

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. На данный момент она выступает в паре с Георгием Куницей.