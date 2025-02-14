Куница о фильме «Параллельное вращение»: «Там нагнали драмы. Не так все жестко было»
Фильм «Параллельное вращение» об Алене Косторной и Георгии Кунице вышел в декабре.
– Пара на льду и в жизни – есть ли разница в отношении друг к другу?
Куница: Это огромная разница.
Косторная: Я отвратительный человек в работе, потому что я дотошная, противная. Мы будем делать до тех пор, пока не сделаем так, как надо. А еще, периодически, если что-то идет не так, то Гоша один начинает делать, а я вижу и говорю: «Не то, не так». Когда мы выходим на лед тренироваться, дети обычно разъезжаются в стороны по льду. Поэтому на льду ужас.
– За что ты можешь ему напихать?
Куница: За все.
– Фильм про вас получился откровенным, вы не скрывали свои эмоции. Как вы согласились на эти съемки и как они вообще проходили?
Косторная: Съемки проходили очень тяжело, потому что я не люблю кого-то постороннего пускать в нашу ругань. Нам предложили, сказали, что действительно неплохой проект, сказали: «Давайте хотя бы попробуем». Я говорю: «Ну давайте попробуем».
– Не было ощущения уникальности, поскольку в фигурном катании не принято выносить сор из избы, а вы решили показать, что мы все люди.
Косторная: Мы были готовы как и к позитивной реакции, так и к негативной. В целом, было ровно 50 на 50. Кто-то писал: «Круто, что вообще на такое согласились». А кто-то писал: «Бедный Гоша, ты его чморишь».
Куница: На самом деле, там нагнали драмы. Не так все жестко было.
– Как ты это переживал?
Куница: Конечно, тоже некомфортно. За тобой всегда ходит человек с камерой.
Косторная: Да, ему совсем было не удобно, потому что на нем висел микрофон, к нему постоянно все цепляли. Я сразу сказала: «На меня ничего не вешаем».
– А было такое, когда вы просили убрать микрофон и хотели поговорить наедине?
Косторная: Нет.
Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница
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