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Куница о фильме «Параллельное вращение»: «Там нагнали драмы. Не так все жестко было»

Косторная и Куница прокомментировали негативную реакцию на фильм про них.

Фильм «Параллельное вращение» об Алене Косторной и Георгии Кунице вышел в декабре.

– Пара на льду и в жизни – есть ли разница в отношении друг к другу?

Куница: Это огромная разница.

Косторная: Я отвратительный человек в работе, потому что я дотошная, противная. Мы будем делать до тех пор, пока не сделаем так, как надо. А еще, периодически, если что-то идет не так, то Гоша один начинает делать, а я вижу и говорю: «Не то, не так». Когда мы выходим на лед тренироваться, дети обычно разъезжаются в стороны по льду. Поэтому на льду ужас.

– За что ты можешь ему напихать?

Куница: За все.

– Фильм про вас получился откровенным, вы не скрывали свои эмоции. Как вы согласились на эти съемки и как они вообще проходили?

Косторная: Съемки проходили очень тяжело, потому что я не люблю кого-то постороннего пускать в нашу ругань. Нам предложили, сказали, что действительно неплохой проект, сказали: «Давайте хотя бы попробуем». Я говорю: «Ну давайте попробуем». 

– Не было ощущения уникальности, поскольку в фигурном катании не принято выносить сор из избы, а вы решили показать, что мы все люди. 

Косторная: Мы были готовы как и к позитивной реакции, так и к негативной. В целом, было ровно 50 на 50. Кто-то писал: «Круто, что вообще на такое согласились». А кто-то писал: «Бедный Гоша, ты его чморишь».

Куница: На самом деле, там нагнали драмы. Не так все жестко было.

– Как ты это переживал?

Куница: Конечно, тоже некомфортно. За тобой всегда ходит человек с камерой.

Косторная: Да, ему совсем было не удобно, потому что на нем висел микрофон, к нему постоянно все цепляли. Я сразу сказала: «На меня ничего не вешаем».

– А было такое, когда вы просили убрать микрофон и хотели поговорить наедине?

Косторная: Нет.

Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Каток»
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logoсборная России
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