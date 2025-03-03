Тамара Москвина: «Косторную я бы не взяла. Потому что хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до столетнего возраста»
Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. С 2023 года она выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.
– Может ли быть такое, что способная, но уже довольно-таки взрослая девушка, покатавшись в одиночном, пришла к вам и сказала: «Тамара Николаевна, все, хочу в пары»? Вы примете или откажетесь?
– Если эта девушка будет владеть технически сложными элементами – как минимум два тройных, если ее внешний вид будет соответствовать парному катанию, весо-ростовое соотношение хорошее – то почему нет? Мы можем научить за сезон.
– А вот у нас была Алена Косторная. Вы бы взяли ее?
– Я бы не взяла.
– Почему?
– Потому что я хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до столетнего возраста.
– Исчерпывающий ответ... Даже не знаю, что сказать. Все четко и по делу.
– У нее вместе с партнером есть тренер, который с ней занимается.
– Как вы считаете, все-таки у Косторной данные лучше как у одиночницы или как у парницы?
– Она способная для двигательной деятельности, у нее хорошая техника. Поэтому она хорошая парница. Но для того, чтобы стать очень хорошими спортсменами, нужно еще взаимодействие с партнером и умение преодолевать сложности психологического порядка, – сказала Москвина в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».
Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий