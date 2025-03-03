Тамара Москвина: «Косторную я бы не взяла. Потому что хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до столетнего возраста»

Тамара Москвина рассказала, почему не стала бы тренировать Алену Косторную.

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. С 2023 года она выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.

– Может ли быть такое, что способная, но уже довольно-таки взрослая девушка, покатавшись в одиночном, пришла к вам и сказала: «Тамара Николаевна, все, хочу в пары»? Вы примете или откажетесь?

– Если эта девушка будет владеть технически сложными элементами – как минимум два тройных, если ее внешний вид будет соответствовать парному катанию, весо-ростовое соотношение хорошее – то почему нет? Мы можем научить за сезон.

– А вот у нас была Алена Косторная. Вы бы взяли ее?

– Я бы не взяла.

– Почему?

– Потому что я хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье до столетнего возраста.

– Исчерпывающий ответ... Даже не знаю, что сказать. Все четко и по делу.

– У нее вместе с партнером есть тренер, который с ней занимается.

– Как вы считаете, все-таки у Косторной данные лучше как у одиночницы или как у парницы?

– Она способная для двигательной деятельности, у нее хорошая техника. Поэтому она хорошая парница. Но для того, чтобы стать очень хорошими спортсменами, нужно еще взаимодействие с партнером и умение преодолевать сложности психологического порядка, – сказала Москвина в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

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