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Лакерник о списке на олимпийский отбор: «Мне кажется, решение ISU будет не через день‑два. Надо набраться терпения»

Лакерник посоветовал набраться терпения до решения ISU по олимпийскому отбору.

28 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что получил от Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявки на участие российских спортсменов в отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

«Мы совсем не все знаем. То, что федерация решила не публиковать никакой информации до решения ISU, наверное, это правильно. Нужно ждать решения ISU и, мне кажется, оно будет, знаете, не через день‑два. Надо потерпеть. Сам я, как и болельщики, буду ждать результата.

Надо набраться терпения и не только на этот период, когда объявят решение ISU, но и на период между отбором и самими Олимпийскими играми. И плюс впереди выборы президента МОК. Во всяком случае нам сейчас лучше находиться в такой ситуации, чем в ситуации, когда нас никуда не допустили бы», – сказал Александр Лакерник.

Не публиковать олимпийскую заявку фигуристов – правильное решение

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
олимпийская квалификация
logoсборная России
ФФККР
logoISU
logoОлимпиада-2026
Александр Лакерник
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