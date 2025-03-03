Трусова о питании: «Ограничений нет. Фастфуд не люблю, а вот сладкое – это, конечно, проблема»
Александра Трусова сообщила, что не ограничивает себя в питании.
«Да все то же самое, что и у всех. Нет каких-то диет. Особенно сейчас. Еще до Олимпиады мы держали вес, а сейчас ограничений нет. Чем хотим, тем и питаемся.
До Олимпиады я вечером ничего особо не ела. А утром и в обед – да.
Понятно, что я сейчас не питаюсь фастфудом, но просто я его не люблю. Сладкое люблю – это, конечно, проблема. Определенные шоколадки, мармеладки. Тортики, бисквиты – это все не люблю», – рассказала Игнатова (Трусова) ютуб-каналу «Blue Sleep Живи по-новому. Сон, интерьер, успех».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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