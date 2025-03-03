Трусова о том, почему оформила квартиру в темных цветах: «На льду всегда очень ярко. Поэтому я отдыхаю, когда темно»

Трусова объяснила, почему оформила квартиру в темных цветах.

«Всегда, когда катаюсь на льду – там очень ярко, белый лед. Поэтому я отдыхаю, когда темно. Мне хочется, чтобы в квартире, куда я прихожу отдыхать, было темно.

А в квартиру я в основном прихожу только спать, полежать и посмотреть телевизор. То есть мало времени провожу», – рассказала Игнатова (Трусова) ютуб-каналу «Blue Sleep Живи по-новому. Сон, интерьер, успех ».