Трусова о том, почему оформила квартиру в темных цветах: «На льду всегда очень ярко. Поэтому я отдыхаю, когда темно»
Трусова объяснила, почему оформила квартиру в темных цветах.
«Всегда, когда катаюсь на льду – там очень ярко, белый лед. Поэтому я отдыхаю, когда темно. Мне хочется, чтобы в квартире, куда я прихожу отдыхать, было темно.
А в квартиру я в основном прихожу только спать, полежать и посмотреть телевизор. То есть мало времени провожу», – рассказала Игнатова (Трусова) ютуб-каналу «Blue Sleep Живи по-новому. Сон, интерьер, успех».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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