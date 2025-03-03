Овсянкина о распаде дуэта с Райе: «В ближайшее время у меня будут пробы с партнерами. Планирую представлять Францию»

Фигуристка Алиса Овсянкина высказалась о распаде дуэта с Максимилианом Райе.

Овсянкина и Райе выступали за Францию в танцах на льду. В сезоне-2024/25 они занимали пятое и шестое места на этапах юниорского Гран-при.

«Действительно, мы приняли решение завершить наше сотрудничество. Расстались спокойно и с пониманием целей на будущее каждого из нас. В ближайшее время у меня будут пробы с партнерами. Планирую представлять Францию», – рассказала Овсянкина.

Овсянкиной 17 лет. До ноября 2022-го она каталась в дуэте с Матвеем Самохиным и завоевывала серебро на этапе Гран-при России среди юниоров.