Распался французский танцевальный дуэт Овсянкина – Райе

Распался французский танцевальный дуэт Алисы Овсянкиной и Максимилиана Райе.

Об это фигуристка сообщила в соцсети.

«Наше сотрудничество с Максом подошло к концу. Это было непростое решение, но мы двигаемся дальше. Я благодарна за время вместе, это был хороший опыт.

Желаю Максу удачи во всем! Спасибо за все!

Я планирую продолжить спортивную карьеру и ищу партнера», – написала Овсянкина.

Алисе Овсянкиной 17 лет, ранее до 2022 года она выступала за сборную России с Матвеем Самохиным.

В паре с Райе она была пятой и шестой на этапах Гран-при среди юниоров этого сезона.