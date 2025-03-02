Распался французский танцевальный дуэт Овсянкина – Райе
Распался французский танцевальный дуэт Алисы Овсянкиной и Максимилиана Райе.
Об это фигуристка сообщила в соцсети.
«Наше сотрудничество с Максом подошло к концу. Это было непростое решение, но мы двигаемся дальше. Я благодарна за время вместе, это был хороший опыт.
Желаю Максу удачи во всем! Спасибо за все!
Я планирую продолжить спортивную карьеру и ищу партнера», – написала Овсянкина.
Алисе Овсянкиной 17 лет, ранее до 2022 года она выступала за сборную России с Матвеем Самохиным.
В паре с Райе она была пятой и шестой на этапах Гран-при среди юниоров этого сезона.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алисы Овсянкиной
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