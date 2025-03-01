Тарасова о словах Тутберидзе про судейство: «Не спорю с Этери Георгиевной, но мое мнение, что Костылевой поставили мало»

Тарасова оценила слова Тутберидзе о судействе в финале Гран-при среди юниоров.

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова стала второй на соревнованиях в Калуге, уступив меньше балла Елене Костылевой . После этого Тутберидзе выразила недовольство судейством на турнире.

«Каждый тренер может по-разному думать. Считаю, что все катались хорошо и очень хорошо. А Лена каталась выдающимся образом, это очень большая разница между одним и вторым.

Таких девочек нет в мире. У нее была композиция, которая включала в себя все самое сложное и совершенно фанатическое катание. Это бывает очень редко», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова , чьи слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что Костылевой еще мало поставили. Ей должны были ставить больше. Не спорю с Этери Георгиевной, но мое мнение, что Лене поставили мало. Сегодня никто не мог с ней сравниться. И я уверена, что сегодня в мире никто с ней не может сравниться», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

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