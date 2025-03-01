Наталья Бестемьянова: «Российские фигуристы в прекрасной форме, ставят нескучные программы, изучают новые элементы. Фигурное катание у нас на подъеме»
Наталья Бестемьянова считает, что российское фигурное катание находится на подъеме.
«Фигуристы в прекрасной форме, ставят нескучные программы, изучают новые элементы. Считаю, что фигурное катание на подъеме у нас сейчас в стране.
Конечно, это поможет им, когда вернемся на международную арену, но все равно будет очень трудно. Но сделано максимум для того, чтобы преодолеть этот период. Могу пожелать скорейшего возвращения на международную арену», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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