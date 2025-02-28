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Берулава о ЧМ среди юниоров: «Здесь есть фигуристы старше меня, правила это разрешают. Так почему бы нам не соревноваться здесь?»

22-летний Лука Берулава ответил на критику из-за выступления на ЧМ среди юниоров.

На турнире в венгерском Дебрецене грузинская спортивная пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава лидирует после короткой программы. 

Берулава: Все прошло хорошо. Я немного нервничал насчет двойного акселя, чувствовал небольшое давление. Но в целом мы просто хотели сделать свою работу. Конечно, мы бы хотели защитить титул, однако фокусируемся на том, чтобы все сделать наилучшим образом.

Также я бы хотел ответить на некоторые комментарии, которые прочитал о себе, по типу: «Что этот лысый парень делает на юниорском ЧМ?» Просто хочу сказать, что здесь есть фигуристы старше меня и что правила это разрешают. Так почему бы нам не соревноваться здесь?

Метелкина: Я не нервничала, потому что уверена в двойном акселе, знаю, что могу приземлить 10 из 10. Выброс тройной сальхов был совершенно новым для меня, я раньше не делала его, а Лука выполнял его с предыдущей партнершей. Мы обычно исполняем выброс флип и выброс риттбергер, так что выучили сальхов примерно за неделю.

Возможно, мы делаем какие-то элементы лучше, чем другие юниорские пары, но это не должно быть причиной для нас не выступать здесь. Мы знаем, что есть много критики, однако это разрешено правилами. Для нас самое главное – получить опыт.

Мы все еще довольно новый дуэт, мы хотим выступить на как можно большем количестве турниров перед олимпийским сезоном. Это наш второй совместный сезон, так что каждое соревнование помогает нам расти. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
пары
чемпионат мира среди юниоров
Анастасия Метелкина
сборная Грузии
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