Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»

Кадырова радуется за экс-российских фигуристов, выступающих за другие сборные.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов лидируют после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга с результатом 73,06 балла.

Кадырова : Этот турнир для нас как тренировка перед финалом Гран-при России. Можно ли сказать, что наша пара уже скаталась? Думаю, уже можно (улыбается).

Миронов : Планируется ли усиление контента к финалу Гран-при? Тренируем усиленный прыжковый набор, но пока все остается так, как было.

Кадырова : Смотрели ли чемпионат Европы? Прикидывали ли, на каком месте окажемся? Это плохая примета. Мы просто смотрим и радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают сейчас за другие сборные – это и Никита Володин, и Настя Метелкина.

Миронов : Аналогично с чемпионатом США, один в один.