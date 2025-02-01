1

Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»

Кадырова радуется за экс-российских фигуристов, выступающих за другие сборные.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов лидируют после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга с результатом 73,06 балла.

Кадырова: Этот турнир для нас как тренировка перед финалом Гран-при России. Можно ли сказать, что наша пара уже скаталась? Думаю, уже можно (улыбается).

Миронов: Планируется ли усиление контента к финалу Гран-при? Тренируем усиленный прыжковый набор, но пока все остается так, как было.

Кадырова: Смотрели ли чемпионат Европы? Прикидывали ли, на каком месте окажемся? Это плохая примета. Мы просто смотрим и радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают сейчас за другие сборные – это и Никита Володин, и Настя Метелкина.

Миронов: Аналогично с чемпионатом США, один в один.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
чемпионат Санкт-Петербурга
чемпионат США
Илья Миронов
Анастасия Метелкина
logoсборная Германии
logoЯсмина Кадырова
Никита Володин
пары
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
сборная Грузии
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Санкт-Петербурга. Кадырова и Миронов победили, Андреева и Акимов – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
3вчера, 12:19
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин победили в парах, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
30230 января, 19:55
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
47829 января, 16:58
Рекомендуем
Главные новости
Мозер о Хабибуллиной и Княжуке: «В какой-то момент я сказала – это единственные ребята, в которых я вижу потенциал, которых еще можно развить»
35сегодня, 10:19
Нина Мозер: «Сейчас идут тенденции к возвращению к фигурному катанию, а не фигурному скаканию. К катанию, а не только элементам»
21сегодня, 09:35
Хабибуллина и Княжук о работе с Мозер: «Это очень серьезный толчок для нас. Едем на соревнования побеждать, раньше этой задачи так четко не было»
7сегодня, 09:19
Тарасова о новостях про ухудшение здоровья: «Все в порядке, я дома, собираюсь лечить колено. Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять»
12сегодня, 07:50
Елена Вайцеховская: «До сих пор считаю, что Олимпиаду-2002 Плющенко проиграл Ягудину в том числе из-за смены программы»
125сегодня, 06:39
Мишин о возвращении Семененко к прошлогодней короткой: «Программа та же, но и мастерство, и художественное видение у Жени возросли»
87сегодня, 06:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: финал Гран-при пройдет в феврале в Красноярске
215сегодня, 06:11
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
52сегодня, 06:11
«Плохо, когда в середине сезона меняют регламент. Спортсмены молчат? Значит, будут в трубе поражений торчать». Губерниев об отборе фигуристов в финал Гран-при
87вчера, 20:41
Семененко к финалу Гран-при России вернул короткую программу прошлого сезона
200вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
сегодня, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
22вчера, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
11 февраля, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
21 февраля, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
1 февраля, 13:10
Арина Кшецкая: «Оцениваю свою форму на 50-60 процентов. Поменяла коньки, поэтому сейчас тяжелее, и старая травма всплывает»
1 февраля, 12:08
Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
30 января, 14:30
Людмила Великова: «Максим Наумов жив, он улетел в понедельник на другом самолете. Это все, что я пока узнала»
230 января, 10:00
Рекомендуем