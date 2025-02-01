Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
Кадырова радуется за экс-российских фигуристов, выступающих за другие сборные.
Ясмина Кадырова и Илья Миронов лидируют после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга с результатом 73,06 балла.
Кадырова: Этот турнир для нас как тренировка перед финалом Гран-при России. Можно ли сказать, что наша пара уже скаталась? Думаю, уже можно (улыбается).
Миронов: Планируется ли усиление контента к финалу Гран-при? Тренируем усиленный прыжковый набор, но пока все остается так, как было.
Кадырова: Смотрели ли чемпионат Европы? Прикидывали ли, на каком месте окажемся? Это плохая примета. Мы просто смотрим и радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают сейчас за другие сборные – это и Никита Володин, и Настя Метелкина.
Миронов: Аналогично с чемпионатом США, один в один.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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