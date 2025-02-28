Вайцеховская об Олимпиаде: «Степановой и Букину в технике нужно показать в что-то совершенно выдающееся, иначе все может уйти «в минус»

Вайцеховская оценила перспективы Степановой и Букина на Олимпиаде-2026.

«Прослушав и прочитав какое-то неимоверное количество рассуждений (да, я сижу в аэропорту и мне совершенно нечем заняться) на тему «Казнить нельзя помиловать» — то есть, отбора кандидатур на олимпийскую квалификацию в фигурке, думаю вот о чем.

Совершенно бессмысленно рассуждать на тему, чей удельный вес в глазах судей более солиден. Иначе говоря — полагаться на то, что вторая оценка будет потенциально способна приподнять чей-то результат. Я бы здесь надеялась на худшее. И делала бы ставку исключительно на технику и, соответственно, сложность.

В этом контексте необычайно тяжело придется Саше Степановой и Ване Букину. Им до зарезу нужно показать в танцах что-то совершенно выдающееся, иначе все может уйти «в минус».

Поясню: даже если взять наиболее сильное выступление дуэта в сезоне, ребята теряли баллы на пасодобле в ритм-танце (второй уровень за паттерн), на дорожках шагов в ритме и произвольном (третий уровень у Саши и третий у обоих за «одноножку»). И это — при максимально лояльном домашнем судействе. То есть, нельзя исключать, что техбригада на олимпийской квалификации на голубом глазу вполне может опустить уровни еще ниже.

И что тогда — с учетом, что монреальский клуб имеет дуэты из 14 стран (и соответственное количество «своих» судей, а мы — без судьи? Место во втором десятке?

Для любого другого российского дуэта это вообще не стало бы ударом: дебют, ноль ответственности и все такое прочее. А для Степановой и Букина может. Все-таки это — пара, которая на протяжении нескольких лет видела себя «первой после пьедестала», условно говоря.

Поэтому реально очень хочется, чтобы у Саши и Вани все сложилось. Да и у их тренерского штаба тоже», – написала журналист Елена Вайцеховская .