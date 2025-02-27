Фигуристка Куракова пожаловалась в прокуратуру Франции на фотографа за поддельный интимный снимок

Фигуристка Куракова обвинила фотографа из-за поддельного интимного снимка.

Об этом пишет Przeglad Sportowy со ссылкой на L’Equipe.

22-летняя Екатерина Куракова , выступающая за сборную Польши, пожаловалась во французскую прокуратуру на одного из фотографов, который без ее согласия смонтировал снимок и затем распространил группе других людей.

Во время гала-шоу во французском Вожани фотограф, много лет сотрудничающий с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG), сделал в том числе несколько фото с Кураковой.

Через несколько дней мужчина прислал фигуристке обработанное фото с комментарием «только для тебя» и сообщение: «Я заметил, что у тебя возникли некоторые проблемы. Хочешь посмотреть?» На снимке Куракова была изображена с обнаженной грудью. В следующем сообщении мужчина написал: «Хорошая грудь… лол».

Отмечается, что фотограф также отправил изображение группе неких людей, также связанных с FFSG.

После инцидента Куракова пожаловалась тренерам. В FFSG выразили поддержку спортсменке и обратились в национальную прокуратуру.

«Он вторгся в мою личную жизнь. Это отвратительно. Но я считаю, что моей задачей также является защита других молодых девушек от подобных действий.

Я плакала, мне было страшно, не хотелось готовиться к чемпионату Европы. Я чувствовала себя неловко, эта тайна так сильно засела в голове, что в Таллине во время произвольной программы я постоянно проверяла свой наряд», – сказала Куракова.

Чемпионат Европы проходил в январе в Таллине, Куракова заняла восьмое место. Фигуристка родилась в Москве, но с 2019 года представляет Польшу.