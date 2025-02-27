Лукас Бричги: «Есть те, кто вставляет много четверных в программы, но в их катании нет ничего с артистической точки зрения. Это не то, что должно быть в спорте»

Чемпион Европы Лукас Бричги ответил критикам, считающим его слабым фигуристом.

Швейцарец Бричги одержал победу на чемпионате Европы в нынешнем сезоне.

– Как ты относишься к критике в свой адрес? Некоторые эксперты называют тебя слабым чемпионом. Что бы ты им ответил?

– Честно говоря, я мало читаю о себе, потому что знаю, что всегда есть критика, люди, которые будут судить. Я действительно не хочу волноваться об этих вещах и стараюсь даже не читать всю эту ерунду.

А что они имеют в виду под слабым чемпионом? Я думаю, что не должен был выигрывать. Я имею в виду, что были и другие фигуристы, которые намного сильнее, но они просто допустили ошибки в ту субботу. И я стал чемпионом только потому, что проехал чисто, ну почти.

Да, технически у меня не так много преимуществ, у меня было только два четверных тулупа. Обычно этого недостаточно, чтобы стать чемпионом. Однако поскольку фигурное катание – это про качество, возможно, мне немного повезло, что другие допустили ошибки, а я – нет.

В конце концов, я могу с ними согласиться в техническом плане. Не сказал бы, что я слабый, потому что последние три сезона постоянно был на довольно высоком уровне. Я много боролся с травмой колена, а в остальном держался. Но да, это всего лишь один четверной тулуп. Так что если они имеют в виду это, то я с ними согласен.

Это не так безумно сложно, как у других, как у Ильи Малинина , как у Адама Сяо Хим Фа , как, может быть, у некоторых российских фигуристов. Это совершенно верно. Но, в конце концов, нужно кататься чисто, и я смог сделать это. У других был гораздо более сложный контент, однако они не смогли его показать. Но я точно не ехал на чемпионат в статусе фаворита.

– В мужском одиночном катании нужно делать как можно больше четверных, развиваться с помощью новых квадов. Что думаешь об этой стороне развития фигурного катания? Или ты считаешь, что нужно развивать артистическую сторону спорта?

– Не хочу упоминать никаких имен, потому что не хочу говорить плохо о других фигуристах. Однако есть те, кто вставляет много четверных в программы, но в их катании ничего нет с артистической точки зрения. Я считаю, это не то, что должно быть спорте.

Четверные прыжки важны, это впечатляет, если вы делаете шесть квадов в произвольной программе. Я это поддерживаю, надо технически совершенствоваться. Но, с другой стороны, если у тебя программа только с прыжками и беговыми шагами между ними, то люди начнут засыпать от этого.

Должен быть баланс. Мы должны уделять внимание обеим сторонам в равной степени. Многие фигуристы теряют больше, не только артистизм. Им нужно сосредоточиться на прыжках и отдыхать между ними. И я думаю, что это не очень хорошее развитие событий.

Но комбинации с четверными очень впечатляют. И я люблю смотреть на такие вещи, как тройной аксель – четверной тулуп или тройной аксель – четверной сальхов Михаила Шайдорова . Это же просто вау! Но в то же время фигуристы также должны улучшать компоненты, – заявил Бричги.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?