Шайдоров после победы на чемпионате четырех континентов: «Хочу поехать на чемпионат мира в еще лучшей форме»
Шайдоров победил на чемпионате четырех континентов в Сеуле с результатом 285,10 балла.
– Эмоции переполняли, я не мог поверить, что после короткой программы я иду лидером, и было тяжело выходить на произвольную программу. Впервые в карьере случилось то, что изначально включили не мою музыку, но меня это не сбило, я откатал чисто.
Это было невероятно, потому что 10 лет назад на той же арене, практически в те же самые даты, с теми же самыми баллами Денис Тен так же выиграл первое место.
Если честно, не рассчитывал на победу, надеялся на медаль. Я до сих пор не осознаю, что я смог выиграть оба вида программ и занять первое место.
– Какие планы дальше?
– Сейчас хочу немного отдохнуть, так как были старты подряд, восстановиться и поехать на чемпионат мира в еще лучшей форме, – сказал Шайдоров.
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