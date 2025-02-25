Радионова об олимпийском отборе: «Гуменник и Дикиджи – два основных претендента. Между ними должна развернуться борьба за путевку»

Радионова считает Гуменника и Дикиджи основными кандидатами на олимпийский отбор.

В этом сезоне Владислав Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию, Петр Гуменник выиграл финал Гран-при страны.

«Я считаю, что есть два основных претендента – это Гуменник и Дикиджи. Гуменник на протяжении нескольких сезонов катается абсолютно классно, достойно. И он достоин поехать на отборочный турнир, как и Дикиджи.

Между ними должна развернуться основная борьба за путевку на Олимпиаду», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

Кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду? Выбор авторов Спортса’‘