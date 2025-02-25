Радионова об олимпийском отборе: «Гуменник и Дикиджи – два основных претендента. Между ними должна развернуться борьба за путевку»
Радионова считает Гуменника и Дикиджи основными кандидатами на олимпийский отбор.
В этом сезоне Владислав Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию, Петр Гуменник выиграл финал Гран-при страны.
«Я считаю, что есть два основных претендента – это Гуменник и Дикиджи. Гуменник на протяжении нескольких сезонов катается абсолютно классно, достойно. И он достоин поехать на отборочный турнир, как и Дикиджи.
Между ними должна развернуться основная борьба за путевку на Олимпиаду», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.
Кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду? Выбор авторов Спортса’‘
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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